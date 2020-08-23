Более 10 человек погибли в ДТП в Грузии

Страшная авария произошла на дороге в Шатили, около села Бисо Душетского муниципалитета (регион Мцхета-Мтианети). Об этом рассказали в Центре оперативного управления неотложной помощи МВД "112".

Микроавтобус упал с обрыва с высоты порядка 80 м. От полученных травм погибли 12 человек, еще трое тяжело ранены, пишет Sputnik Грузия.

На месте трагедии действуют бригады патрульной и криминальной полиции, пожарно-спасательные команды, медики скорой помощи.

Идут поиски остальных пассажиров. Открыто уголовное дело.