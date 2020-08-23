Азербайджанские военные взяли в плен командира диверсионной группы ВС Армении

Военнослужащие ВС Азербайджана взяли в плен главу диверсионно-разведывательной группы ВС Армении. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны АР.

В нем говорится, что сегодня примерно в 05:45 диверсионно-разведывательная группа ВС Армении предприняла попытку устроить провокацию в направлении Геранбойского района фронта.

"В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить", - пояснили в министерстве.

В ходе боя командир диверсионной группы ВС Армении, по данным первичного допроса - старший лейтенант Гургин Альберян, был взят в плен.

"Мы еще раз заявляем, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении", - обратили внимание в Минобороны Азербайджана.