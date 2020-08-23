Краснодарца Эльхана Азизова наградили за спасение человека из горящей машины

Жителя Краснодара Эльхана Азизова наградили за спасение жизни человека во время ДТП. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Кубани.

В нем говорится, что за "проявленное мужество и активную гражданскую позицию" Азизов получил благодарственное письмо от начальника ведомства. Его вместе с памятным подарком герою вручил заместитель начальника 12-го пожарно-спасательного отряда Андрей Лапунов.

ЧП случилось 14 мая в Краснодаре. В результате ДТП с участием такси загорелся автомобиль. Среди очевидцев был Азизов. "Он незамедлительно, рискуя собственной жизнью, предпринял действия к спасению водителя, находившегося без сознания. Этим он спас его от неминуемой гибели", - подчеркнули в МЧС.