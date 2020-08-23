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Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" обменялись игроками

Футбольные клубы &quot;Ростов&quot; и &quot;Сочи&quot; обменялись игроками

Два южных клуба – "Ростов" и "Сочи" – обменялись игроками.  Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Ростова".

Состав ростовской команды пополнил нападающий "Сочи" Дмитрий Полоз,  который ранее уже выступал за команду с 2012 по 2017 год. В свою очередь, в "Сочи" перешел полузащитник Ивелин Попов.

Напомним, матч-открытие чемпионата России "Ростов" – "Сочи" после паузы, вызванной коронавирусной инфекцией, запомнился громким скандалом: ростовчане не смогли выставить на поле профессиональных игроков, которые находились на карантине, и вместо них играли воспитанники ростовской Академии футбола. Игра тогда завершилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи".

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Вестник Кавказа

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