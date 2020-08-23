Власти Ирана назвали причину июльского пожара на ядерном объекте в Натанзе

Пожар на ядерном объекте в Натанзе, произошедший в начале июля, стал результатом саботажа, рассказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует его со ссылкой на телеканал Al-Alam РИА Новости.

Напомним, в начале июля Организация атомной энергии ИРИ заявила о ЧП на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти уточнили, что речь идет о пожаре. Пострадавших не было, утечки радиоактивных материалов не произошло. Сегодня Камальванди отметил, что Иран на объекте в Натанзе собирался производить современные центрифуги.