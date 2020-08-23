Главная » Новости

Власти Ирана назвали причину июльского пожара на ядерном объекте в Натанзе

Власти Ирана назвали причину июльского пожара на ядерном объекте в Натанзе

Пожар на ядерном объекте в Натанзе, произошедший в начале июля, стал результатом саботажа, рассказал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует его со ссылкой на телеканал Al-Alam РИА Новости.

Напомним, в начале июля Организация атомной энергии ИРИ заявила о ЧП на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти уточнили, что речь идет о пожаре. Пострадавших не было, утечки радиоактивных материалов не произошло. Сегодня Камальванди отметил, что Иран на объекте в Натанзе собирался производить современные центрифуги.

1210 просмотров




Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!