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Снегом засыпало самый южный населенный пункт России

Снегом засыпало самый южный населенный пункт России

Снегопад прошел в самом южном населенном пункте России - высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, об этом рассказали в администрации района.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео заснеженных окрестностей населенного пункта.

"У нас дожди уже несколько дней подряд, температура падает, и очень часто в горах выпадает снег", - приводит слова представителя администрации РИА Новости.

Чиновник уточнил, что ближе к осени подобные погодные явления в селении происходят часто.

Напомним, Куруш, расположенный на высоте 2560 м, также является самым высокогорным населенным пунктом во всей Европе.

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