Переселение армян… из реального мира в виртуальный

"Создатели понятия "геноцид", составители наших моральных, исторических и территориальных претензий к соседям, воспевающие жертвенный образ армянского народа, на самом деле, являются нашими безжалостными и коварными врагами", - такое мнение выразил известный исследователь истории Ближнего Востока Филипп Экозьянц в видеоролике, размещенном на видеохостинге YouTube.

"Геноцид армянского народа происходит прямо сейчас, используя подлог и фальсификацию исторических событий армянский народ пытаются выселить из реального мира. И делают это довольно успешно. К сожалению, сегодня мы, армяне, сами участвуем в своем геноциде. Процесс геноцида начался не сто лет назад, как мы привыкли думать, как нас пытаются в этом убедить. Сто лет назад совершилось великое зло для нашего народа и для всех народов Османской империи. Это зло совершалось несколько долгих лет. Она закончилось и навсегда осталось в наших сердцах. А геноцид нашего народа начался через 30 лет, в 1940-е годы. И начался он в самого появления слова и понятия геноцид. Он продолжается по сей день", - говорит Экозьянц.

По его словам, суть этого "геноцида" заключается в том, что армянский народ пытаются переселить из реального мира в мир виртуальный: "Во-первых, нас смогли убедить в том, что мы не имеем ничего общего с самыми близкими нам народами, нашими соседями, с нашими кровными родственниками. Во-вторых, нас смогли убедить в том, что известная история армянского народа последних 400 лет, то есть весь османский период - не наша история; что все эти 400 лет мы были неполноценными гражданами великой Османской империи, богатого, могущественного и просвещенного государства, а бесправными рабами. Это, конечно же, не так. Я уверен, братья армяне, что мы вместе разберемся и найдем правду и тех, кто нас обманывает".

Эксперт утверждает, что взамен истинной истории армянскому народу подбросили виртуальную древность, виртуальное величие, которые не имеют ничего общего с реальностью: "В результате этого психоисторического насилия над нашим народом мы стали врагами самим себе и даже не подозреваем об этом. Со своими сюрреалистическими претензиями и требованиями к соседним народам, в особенность к турецкому народу, мы стали изгоями в нашем ближайшем географическом окружении. Мы никак не можем понять, что создатели понятия "геноцид", составители моральных, исторических и территориальный претензий, так красиво воспевающие жертвенный образ армянского народа, на самом деле являются нашими коварными и безжалостными врагами. Уже десятки лет мы бродим по миру, взгромоздив на себя словно тяжкий крест это понятие геноцид, придуманное совершенно чужими для нас людьми".

В конце XIX века нашими врагами сделали турок. В конце XX - азербайджанцев, окончательно. И вот уже очень успешно прививают вирус ненависти в отношении русского народа

"За это время понятие геноцид буквально срослось с нами. Оно стало членом каждой армянской семьи. Оно бесцеремонно поселилось в наших душах и высасывает жизненные соки из нашего народа. Мы стали замкнутыми, озлобленными, мы готовы уничтожать всех, кому не по душе наш вымышленный мир, мир, в котором мы самые древние, самые великие, самые потерпевшие. Слава богу, среди армян достаточно людей, которые сумели сохранить свой рассудок в ясности. Я уверен и знаю, что наш народ должен вернуть себе память, вернуть себе всю свою родню, принять ее такой, какая она есть. Это и турецкий народ, и азербайджанский народ, и русский народ. Я перечислил их в той же последовательности, в которой их отрывали и продолжают отрывать от нашего народа. . Как бы тяжело это ни было, нам нужно вернуться в свою реальную, естественную семью. Если мы этого не сделаем, я уверен, мы погибнем, растворимся", - говорит Филипп Экозьянц.

Эксперт также ответил многочисленным комментаторам, которые просят его не говорить от лица всего армянского народа: "Я никогда не говорил, не говорю и не буду говорить от лица всего армянского народа. Я говорю от своего лица, от своего имени, я высказываю здесь свои мысли в надежде, что меня услышит та самая адекватная часть армян. Я беру на себя ответственность показать, в чем конкретно виртуальность нашей древности, нашего древнего величия, а также ответить на главный вопрос - кто и зачем нас обманывает".

"Древняя история у нашего народа, как и всех других народов на земле, конечно же, есть. Но, увы, о ней ничего или почти ничего неизвестно доподлинно. Я уже много раз повторял, дай бог, еще много раз повторю, что у нас было сильное и независимое государство. Называлось оно - Османская империя, и мы в ней были османами армянского вероисповедания. Никаких других государств в достоверном виде у нас, армяне, больше не было. Совершенно точно не было государств, наследниками которых являлся бы один единственный армянский народ. Я буду подробно излагать правду о нашем прошлом, основываясь только на подтвержденных фактах, известных нам".