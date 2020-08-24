Новороссийский дом ребенка реконструируют под детсад

В Новороссийске (Краснодарский край) здание бывшего дома ребенка реконструируют под детсад, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Уточняется, что объект рассчитан на размещение 160 детей.

На протяжении нескольких лет здание не использовалось по назначению и находилось на капитальном ремонте. В настоящее время на объекте начались подготовительные работы по проектированию реконструкции здания, что позволит в центре города ввести дополнительный корпус для расположенного рядом детского сада, передает "АиФ-Кубань".