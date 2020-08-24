Российские многодетные семьи могут получить бесплатные автомобили

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечить автомобилями российского производства семьи, в которых родился пятый ребенок: письмо с предложением он направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову.

Поддержка многодетных семей - это одна из приоритетных задач государства. Эта группа населения испытывает нужду в личном транспорте, однако средств на его приобретение иногда не хватает, - указал Сухарев, передает РИА Новости.

Депутат попросил министра рассмотреть возможность выдать семье при рождении пятого ребенка отечественный автомобиль вместимостью не менее семи мест - "на правах собственности за счет федеральных средств". Он добавил, что достижение кем-либо из детей 18 лет учитываться не будет.

"Реализация данной идеи стала бы значительной мерой поддержки таких семей", - говорится в письме.