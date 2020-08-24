Водоемы Крыма могут потерять биоразнообразие из-за небывалого обмеления

Восстановить биоразнообразие водоемов Крыма, которые обмелели из-за засухи, будет сложно, - заявила старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь) Евгения Карпова.

"Ситуация для биоразнообразия складывается угрожающая, поскольку восстановление после такого обмеления явно будет затруднено. Наблюдается чересчур сильное антропогенное воздействие на водоемы там, где они остаются", - сказала Карпова, передает "Интерфакс-Юг".

Обычно реки в Крыму высыхают частично: остаются ямы, в которых рыба и прочие живые организмы пережидают неблагоприятные условия. В этом году из таких ям вычерпывают воду для хозяйственных нужд, и вполне может сложиться ситуация, что восстанавливать популяцию будет уже некому, - отметила ученый.

Это общая проблема, которая связана как с особенностями засушливого периода, так и с тем, что сейчас идет небывалое изъятие воды из рек на водоснабжение. Такого не было никогда в их истории. Это может добить реки полуострова, - заключала Евгения Карпова.

Напомним, к началу 2020 года в Крыму обмелели многие водоемы. Глава республики Сергей Аксенов называл текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе.