Сухую и жаркую погоду пообещали синоптики на Кубани

В Краснодарском крае в ближайшие сутки ожидается сухая и знойная погода, прогноз опубликован на сайте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В нем говорится, что сегодня вечером, а также ночью, завтра утром и днем осадков не ожидается. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем местами до 14 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 12-17 градусов выше ноля, в юго-восточных предгорьях до 8-13 градусов, днем синоптики обещают 26-31 градус.

На Черноморском побережье также без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса, днем - 26-31 градус.