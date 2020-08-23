Российские шахматисты вышли в четвертьфинал Международной онлайн-олимпиады

Российская сборная напрямую вышла в четвертьфинал Международной шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ, обыграв спортсменов из Армении со счетом 3,5:2,5 в восьмом туре группы С.

Как сообщает ТАСС, победил Алексей Сарана, вничью завершили партии Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Полина Шувалова.

Ранее сегодня россияне взяли верх над сборной Египта.

Таким образом, команда из РФ за тур до конца обеспечила первое место в группе С, что означает выход в четвертьфинал напрямую.