Три жизни унесло ДТП на Кубани

(с) ГУ МВД по Краснодарскому краю

Три человека погибли в автоаварии в Краснодарском крае сегодня, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Примерно в 14.35 мск на 50-м километре автодороги Ачуево-Целинный водитель Nissan, ехавший из станицы Петровской в направлении села Ачуево, не справился с управлением. Выехав на "встречку", он допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате от травм погибли три человека, еще пятеро пострадали, среди раненых - десятилетний ребенок.