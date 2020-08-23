Московский Центр Чумакова подал заявку на клинические испытания своей вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН (Центр Чумакова) сегодня подал заявку в Минздрав России, чтобы получить разрешение на проведение клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Ждем разрешения на их проведение и рассчитываем завершить клинические испытания в октябре текущего года. Планируем, что в испытаниях примут участие более 3 тыс человек, что будет соответствовать требованиям ВОЗ и других международных регуляторов", - цитирует его ТАСС.

По словам ученого, в результате доклинических исследований вакцины было доказано формирование стойкого иммунного ответа. Ишмухаметов добавил, что, когда клинические исследования завершатся, массовое производство вакцины можно будет наладить уже в ноябре 2020 года.

Гендиректор центра Чумакова добавил, что вакцина будет иметь жидкую форму, вакцинация предполагает две инъекции с промежутком две недели.