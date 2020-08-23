"Азербайджанского Шаляпина" Эльдара Алиева похоронили в Баку

В Баку сегодня прошли похороны азербайджанского оперного певца Эльдара Алиева.

Артист ушел из жизни 4 августа в Милане (Италия), ему было 49 лет.

Эльдар Алиев родился в 1971 году в Баку. Еще ребенком играл на фортепиано, в 1991 году поступил на отделение вокала Бакинской консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Эльдар Алиев учился на втором курсе, когда в Баку из Италии приехал оперный певец и композитор Ризван Садырханов, которому директор итальянской Академии вокального искусства профессор Сорбини доверил провести отбор одаренных студентов для учебы в Италии. По результатам прослушивания приглашения пришли Эльдару Алиеву (бас), Наргиз Керимовой (сопрано), Адылю Ахундову (тенор).

Эльдар Алиев получил стипендию Академии Озимо в Южной Италии. После полутора лет обучения успешно сдал вступительные экзамены на курсы при Ла-Скала в Милане. Уже в 1994 году певец выступал на конкурсе Amici del Loggione del Teatro alla Scala Карло Бергонци, а на конкурсе Toti Dal Monte в Тревизо за роль Зарастро в опере Моцарта "Волшебная флейта" получил восторженные отзывы в прессе. Карьеру оперного певца Эльдар Алиев начал в театре "Комунале ди Тревизо" с новой постановкой "Волшебной флейты" под управлением швейцарского дирижера Петера Маага.

За время карьеры Эльдар Алиев исполнял ведущие партии в знаменитых оперных театрах мира - таких как Ла Скала, Берлинская государственная опера, Парижская национальная опера, Римский оперный театр, оперный театр Венеции, Королевский театр в Мадриде, Королевский театр в Ковент-Гардене, Национальный театр Мюнхена. Его талант был высоко оценен Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и другими великими певцами.