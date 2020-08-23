"Баку обеспечил конструктивное участие в переговорах по Карабаху, Ереван же продолжил деструктивную политику"
Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию, однако Армения не отказалась от деструктивной политики.
Об этом в интервью TRT World заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он напомнил, что изначально, когда к власти в Армении пришел Никол Пашинян, в Азербайджане ожидали, что, вероятно, его политика будет отличаться от той, которую вело прежнее руководство Армении.
Хикмет Гаджиев напомнил о встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе: на ней глава правительства Армении попросил дать ему время, чтобы осуществить некоторые изменения в стране, подготовиться к выборам в парламент и так далее.
"Со своей стороны, Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорном процессе и дал запрошенное время, а также прилагал меры для обеспечения режима прекращения огня, но, к сожалению, мы не увидели взаимности с армянской стороны", - пояснил помощник президента, отметив, что правительство Армении продолжило вести деструктивную политику.
Он подчеркнул, что в основе этой политики лежит наступательная военная доктрина Армении, призывающая к захвату новых территорий и новым войнам.
Вестник Кавказа
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