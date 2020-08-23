В Вашингтоне подтвердили визит первого замгоссекретаря в Москву

Первый заместитель главы Госдепартамента США Стивен Бигэн 24‑27 августа совершит визиты в Россию, Литву и на Украину, подтвердила пресс-служба ведомства.

"Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отправится в Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина), чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга для обсуждения ряда региональных и международных вопросов", - цитирует ее заявление ТАСС.

Также 27 августа американский дипломат отправится в Вену, где проведет переговоры с коллегами из ОБСЕ, на них будут обсуждаться вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Накануне о визите Бигэна в Москву на следующей неделе сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.