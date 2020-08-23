Шахматная сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал олимпиады ФИДЕ

На Международной шахматной олимпиаде ФИДЕ сборная Азербайджана в последнем девятом туре группового этапа одержала победу над Францией со счетом 3,5:2,5 и вышла на первое место в группе "B" с 14 очками.

На втором месте в этой группе - венгерские шахматисты, отставшие по дополнительным показателям. Третью строчку занимает Украина с 13 очками.

Таким образом сборная Азербайджана напрямую вышла в четвертьфинал, где сыграет в пятницу 28 августа с победителем матча между второй командой группы "С" и третьей командой группы "D". В них борьба завершится сегодня вечером, а пока второе место в группе "С" занимает Армения, третье место в группе "D" - Перу.