СМИ: Саули Ниинисте выступил посредником при перевозке Навального в Берлин

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил посредником при транспортировке Алексея Навального из Омска в Берлин, сообщают газеты Bild и Süddeutsche Zeitung.

Блогера доставили в Берлин накануне, он проходит лечение в госпитале "Шарите".

За день до этого, 21 августа, по инициативе Хельсинки прошли телефонные переговоры президента Финляндии с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РБК.

Bild и Süddeutsche Zeitung указывают на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle: в нем политик сообщил, что перед разговором с Путиным 21 августа он беседовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, общаясь с которой он и согласился обсудить с Путиным вопрос перевозки Навального в Германию для лечения.

По словам Ниинисте, после разговора с президентом России стало очевидно, что "он не видит никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки".

В сообщении Кремля от 21 августа о разговоре между Путиным и Ниинисте говорится, что главы государств обсудили ситуацию в Белоруссии и некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.