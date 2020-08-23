Потолок обвалился в одном из музеев Москвы

В магазине московского театрального музея имени Бахрушина сегоня обрушилась часть потолка, об этом рассказали в пресс-службе музея.

"Произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В момент ЧП в зале находилась кассир магазина. Медики "скорой" обнаружили у нее легкие ссадины, серьезных травм сотрудник не получила, сейчас она находится дома.

Служба безопасности и инженерные службы музея устанавливают причины инцидента. Угрозы для посетителей и сотрудников музея нет.

В пресс-службе добавили, что ремонтно-строительных работ в главном доме музея не было на протяжении более чем года, масштабная реставрация и строительные работы по всем объектам имущественного комплекса учреждения запланированы на 2021-2023 годы в рамках строительства музейно-театрального квартала "Бахрушинский".