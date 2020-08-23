Батуми частично затопило

Несколько улиц залило из-за сильных дождей в Батуми, об этом сообщают в мэрии города.

В частности, затопленными оказались улицы Химшиашвили, Лермонтова, Шавшети, Грибоедова и Чавчавадзе, пишет Sputnik Грузия.

Кроме того, заблокирована дорога, соединяющая Батуми с курортным поселком Махинджаури, на ней образовалась многокилометровая пробка.

В мэрии заверили, что все городские службы действуют в аварийном режиме.

По информации синоптиков, за несколько часов в Аджарии выпала полугодовая норма осадков, а завтра в Батуми и Кобулети ожидается ясная погода.