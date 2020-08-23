Ограбление автозаправки попало на видео в Алматы
Трое вооруженных грабителей в масках "обчистили" автозаправочную станцию в Алматы, преступление запечатлела камера видеонаблюдения.
Как передает Polisia.kz, преступление было совершено ранним утром 12 августа.
В полицию поступил сигнал о вооруженном ограблении АЗС. Стражи порядка установили, что трое мужчин в масках, угрожая пистолетом работнику заправки, забрали 52 тыс тенге и сбежали.
В результате оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых – граждан Узбекистана. Ведется поиск третьего грабителя, расследование продолжается.
Вестник Кавказа
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