НАК сообщил детали КТО в Ингушетии

Трое участников бандподполья ликвидированы в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии в ходе контртеррористической операции, такое сообщение распространил Национальный антитеррористический комитет.

"Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы", - цитирует его РИА Новости.

На месте событий были найдены пистолеты и автоматы, множество боеприпасов к ним и готовые к использованию самодельные взрывные устройства. По предварительным данным, бандиты были сторонниками запрещенной в России международной террористической группировки ИГИЛ.

Во время спецоперации двое сотрудников спецназа были ранены, им оказали требующуюся медицинскую помощь. Среди гражданского населения никто не пострадал.