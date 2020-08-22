Донские инспекторы нашли нарушения масочного режима в 15 гостиницах

Сотрудники административной инспекции Ростовской области провели рейд по проверке выполнения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отелями, гостиницами и гостевыми домами, - сообщает пресс-служба инспекции.

"Нарушения выявлены в деятельности ряда заведений - "Гостевой дом Плотниковых", "Конгресс-отель Таганрог", гостиниц "Приазовье", "Темиринда" в Таганроге, гостиниц "Армаис", "Мишель", "У Василича", "Колизей", "Санси" в Сальске, гостиниц "Интурист" и "Атлант" в Белой Калитве и ряде других", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Большинство нарушений было связано с отсутствием лицевых масок либо респираторов у сотрудников и посетителей. По итогам мониторинга составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, все они переданы в суд для принятия мер административного воздействия.

В то же время мониторинг показал, что есть ряд заведений, соблюдающих все основные требования, - отметил начальник административной инспекции области Николай Копичка.

"Это ряд отелей в Ростове-на-Дону, а также мотели на автотрассе М-4 Дон", - сказал Копичка.