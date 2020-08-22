За два года в КЧР высадили 90 тыс саженцев деревьев

Только за последние два года площадь восстановления лесов в Карачаево-Черкесии (КЧР) по национальному проекту "Экология" составила более 120 га, - написал в своем аккаунте в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"Для сохранения природного богатства, уникального лесного фонда Карачаево-Черкесии второй год в рамках федерального проекта проводится масштабный комплекс мероприятий по лесовосстановлению. Так, за этот период высажено около 90 тыс. новых саженцев деревьев, в том числе и в рамках акции "Сад памяти". За два года восстановлено свыше 122 га лесов, грядущей осенью лесовосстановительные работы проведут еще на 32 га лесов", - написал Темрезов по итогам встречи с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Сергеем Аноприенко, передает ТАСС.

Также в республике закуплено специальное оборудование для лесоразведения и лесовосстановления. Для работ по тушению лесных пожаров приобретено 20 единиц лесопожарной техники, а в следующем году в республику поступят еще четыре единицы, - добавил Темрезов.

Напомним, лесной фонд КЧР составляет 391,5 тыс га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс га, лесами занято 30% территории республики.