РЖД восстановят пассажирское сообщение через Волгодонск

РЖД в сентябре запускают пассажирское сообщение через станцию Волгодонская (Ростовская область) в Москву, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Четыре года назад ветка между Морозовском и Волгодонском "умерла". Теперь это работает. Это позволяет нам развивать внутризональные перевозки, электрички. Но в то же время шел разговор о необходимости пассажирских перевозок между Волгодонском и различными городами нашей страны. В июне с руководством РЖД мы обсуждали эту проблему, обещали, что до конца сентября поезд начнет ходить. Это поезд Санкт-Петербург- Москва - Волгодонск - Адлер", - рассказал губернатор, передает "Интерфакс".

Первый поезд пойдет уже 11 сентября текущего года, - уточнила пресс-служба губернатора.