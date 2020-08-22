РСМ оставит в своем арсенале онлайн-формат

Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) во время пандемии проводила ряд мероприятий в онлайн-формате и планирует использовать его в дальнейшем во всех проектах, в которых допустима такая форма, - сообщил председатель организации Павел Красноруцкий.

"Мы продолжим использовать формат онлайн во всех наших проектах, в которых это допустимо", - сказал Красноруцкий на онлайн-встрече с участниками форума "Машук-2020", передает ТАСС.

Пандемия заставила организацию искать новые подходы и чаще использовать онлайн-формат. "Где-то мы перегибаем, перегружаем онлайном, где-то он уже приелся. Но если посмотреть с другой стороны, благодаря той же самой "Студвесне оnline" мы смогли раскрыть очень много талантливых молодых людей, которые по каким-то причинам либо не попадали на свои региональные этапы, либо не пробивались на федеральный финал, а благодаря онлайну смогли себя проявить, показать", - добавил Красноруцкий.

Напомним, XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа. Лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.