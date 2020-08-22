Переходы на трассе в аэропорт Ставрополя стали регулируемыми

Два новых светофора "по вызову" поставили на дороге в ставропольский аэропорт, - сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Регуляторы дорожного движения установили на наиболее оживлённых участках, находящихся рядом с автобусными остановками. Новые светофоры помогут пешеходам и обезопасят их, - передает "АиФ-Ставрополье".

Приоритетная задача - это сохранение жизни и здоровья жителей края на дорогах, особенно пешеходов, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.