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Переходы на трассе в аэропорт Ставрополя стали регулируемыми

Фото министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья
Фото министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья

Два новых светофора "по вызову" поставили на дороге в ставропольский аэропорт, - сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Регуляторы дорожного движения установили на наиболее оживлённых участках, находящихся рядом с автобусными остановками. Новые светофоры помогут пешеходам и обезопасят их, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Приоритетная задача - это сохранение жизни и здоровья жителей края на дорогах, особенно пешеходов, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

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Вестник Кавказа

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