Часть высоток Махачкалы избавили от самовольных построек во дворах
В Махачкале демонтировали самовольные постройки во дворах ряда многоквартирных домов города, - сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.
Снесены шлакоблочные и сеточные заборы, капитальные пристройки из кирпичных стен с металлическими воротами, занимавшие муниципальную территорию, а в самих дворах начаты ремонтные работы по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", - передает "АиФ Дагестан".
Незаконные объекты препятствовали продолжению благоустройства, - отметили в пресс-службе городской администрации.
Вестник Кавказа
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