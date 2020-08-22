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Часть высоток Махачкалы избавили от самовольных построек во дворах

Фото пресс-службы администрации Махачкалы
Фото пресс-службы администрации Махачкалы

В Махачкале демонтировали самовольные постройки во дворах ряда многоквартирных домов города, - сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Снесены шлакоблочные и сеточные заборы, капитальные пристройки из кирпичных стен с металлическими воротами, занимавшие муниципальную территорию, а в самих дворах начаты ремонтные работы по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", - передает "АиФ Дагестан".

Незаконные объекты препятствовали продолжению благоустройства, - отметили в пресс-службе городской администрации.

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Вестник Кавказа

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