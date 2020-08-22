Часть высоток Махачкалы избавили от самовольных построек во дворах

В Махачкале демонтировали самовольные постройки во дворах ряда многоквартирных домов города, - сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Снесены шлакоблочные и сеточные заборы, капитальные пристройки из кирпичных стен с металлическими воротами, занимавшие муниципальную территорию, а в самих дворах начаты ремонтные работы по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", - передает "АиФ Дагестан".

Незаконные объекты препятствовали продолжению благоустройства, - отметили в пресс-службе городской администрации.