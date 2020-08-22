Путешествия по Европе завершаются, не успев начаться

Спустя всего несколько недель после того, как европейские страны открыли границы для путешественников в пределах континента, некоторые из них уже закрываются, причем в настолько сжатые сроки, что люди вынуждены в спешке возвращаться домой до того, как будут введены карантинные меры. CNN в материале Europe's travel windows are slamming shut отмечает, что такое замешательство, часто в сочетании с язвительностью и угрозами со стороны стран, которые считают, что их несправедливо добавили в ”красные списки” небезопасных мест назначения из-за Covid-19, подорвет усилия по спасению жизненно важной туристической экономики Европы задолго до того, как теплые и солнечные летние месяцы сменяться зимними.

Очередной жертвой стала Хорватия, которая в четверг была удалена из безопасного списка Великобритании. Любой, кто прибывает в Великобританию из этой страны, будет подвергнут обязательному 14-дневному карантину. Решение было принято на фоне возобновления заболеваемости Covid-19 во многих европейских странах. Десятки тысяч британских туристов не смогут насладиться сверкающими голубыми водами и живописными и островами на побережье Далмации, а Хорватия лишится шестого по численности источника туристов.

Ранее на этой неделе Хорватия была внесена в красный список Словении, второй среди стран, жители которой приезжают наиболее часто, и Австрии. Бельгия добавила Мальту в свой список повышенного риска вместе с Данией, Финляндией, Литвой, Болгарией и Великобританией. Норвегия также обновила перечень опасных направлений, включив в него Грецию, Ирландию и Австрию. На прошлой неделе Франция была добавлена в список небезопасных стран Великобританией, что вызвало критику как со стороны легионов британских отдыхающих, которые рассматривают пребывание в соседней стране как ежегодную летнюю традицию, так и со стороны французских властей, пригрозивших ответными карантинными мерами для прибывающих из Великобритании.

Отдыхающие, когда-то свободно путешествовавшие по Европе, теперь должны решить, отложить им поездку или смириться с двумя неделями самоизоляции по возвращении.

Возвращение к карантину

В середине лета был составлен список ”безопасных” направлений за пределами ЕС, одновременно страны Европы начали открывать границы друг для друга. Великобритания, например, организовала ”коридоры для путешествий” между Англией, Уэльсом и Северной Ирландией, а также Испанией, Германией и Францией. Тогда все понимали, что правила могут измениться в любой момент, но никто не мог предположить, насколько быстро этой произойдет.

Уже несколько недель спустя, Великобритания исключила Испанию из списка безопасных направлений из-за роста числа заболевших, что вызвало панику среди некоторых туристов и осуждение со стороны премьер-министра Испании Педро Санчеса, который назвал решение ”несправедливым”. ”Правительства возвращаются к карантинным мерам как способу борьбы с коронавирусом, но это решение мешает людям путешествовать и останавливает только начавшийся экономический рост", - объясняет Пол Чарльз, генеральный директор туристической консалтинговой компании The PC Agency и бывший член группы Quash Quarantine, которая ранее пыталась оказать давление на правительство Великобритании с тем, чтобы оно отменило общие ограничения для всех прибывающих в Великобританию.

Власти предупредили о еще большей неопределенности в будущем. Грант Шэппс, министр транспорта Великобритании, которого новые правила карантина застали врасплох во время отпуска в Испании, заявил, что все возможности для путешествий могут внезапно исчезнуть: ”Путешествуйте только в том случае, если вас устраивает неожиданный 14-дневный карантин в случае необходимости (говорю, исходя из собственного опыта!)”.

Всеобъемлющий подход

Хотя решение о добавлении или удалении страны из карантинных списков основывается на показателях инфицированных, собранных Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, запрет вводится и для мест, лишь незначительно затронутых вирусом. Например, решение Великобритании восстановить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании было принято после роста числа инфекций на материке. Однако на автономно управляемых Канарских островах, которые в значительной степени зависят от туризма, уровень заражения намного ниже. Мадейра, автономный регион Португалии, в котором на момент написания статьи было зарегистрировано чуть более 100 случаев заражения, также стала жертвой всеобъемлющего подхода.

Практика частичных ограничений для разных регионов Дании, Швеции и Испании, введенная Норвегией, сбивает с толку путешественников. Если правительства пойдут по пути региональных или островных коридоров, путаница только усугубится. Придется составить гораздо больше списков мест, куда можно, а куда нельзя ездить.

Пол Чарльз считает, что решение проблемы, на самом деле, очень простое: более эффективное тестирование на Covid-19. Путешественникам следует проходить как минимум два теста. Первый по прибытии в аэропорт, а второй - через несколько дней. ”Правительства должны больше вкладывать в тестирование, - говорит он. - Для них дешевле инвестировать в тестирование, чем страдать от огромных финансовых потерь, связанных с воздействием карантинных мер на экономику. Если на карантине находятся подавляющее большинство здоровых людей, производительность падает. Выздоровление замедляется, а экономика в целом получает более серьезный удар”.

Двойное тестирование

Эксперт приводит в пример Исландию, которая, по его мнению, выбрала правильный подход в отношении тестирования. Скандинавское островное государство только что ввело процедуру двойного тестирования, при которой путешественники проходят два теста стоимостью около $65, при этом как минимум одна исландская туристическая компания согласилась покрыть эти расходы.

Первый тест делается по прибытии в аэропорт. Если результат отрицательный, путешественник должен самоизолироваться на 5-6 дней, прежде чем пройти второй тест. Если и во второй раз результат отрицательный, ему дают зеленый свет на свободное передвижение по стране. Но если тест окажется положительным, самоизоляция должна быть продолжена.

Авиационная компания Collinson и логистическая компания Swissport недавно предложили аналогичную систему для лондонского аэропорта Хитроу, которая позволит пассажирам ежедневно проходить 13 тыс. тестов на Covid-19 с получением результатов в течение нескольких часов.

В отличие от других европейских стран, таких как Германия и Австрия, Великобритания в настоящее время не проверяет посетителей по прибытии. Предлагаемая схема, предназначенная для путешественников из стран с высоким риском, потребует от прибывших пройти второй тест дома.

Путешественники с двумя отрицательными результатами получат досрочное освобождение от 14-дневного карантина.

”Тестирование не только позволит избежать ”карантинной рулетки”, с которой столкнулись многие пассажиры в Испании и Франции, но и откроет рейсы для ключевых торговых партнеров, таких как США, Канада и Сингапур, - заявил генеральный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кай. - По данным исследования, проведенного правительством, двойной тест имеет высокий уровень точности при проверке на Covid-19. Таким способом Великобритания сможет безопасно возобновить свой бизнес, как это делают другие страны”.

Хорошей новостью на этой неделе для британских путешественников и туристической индустрии Европы стало решение Великобритании снять ограничения на въезд из Португалии и тем самым открыть новое окно для путешествий. Португальское национальное управление по туризму опубликовало заявление, в котором говорится, что этот шаг ”намного лучше отражает реальность ситуации в Португалии”.

Пока неизвестно, восстановятся ли туристические потоки между двумя странами. Путешественники стараются следовать меняющимся правилам, но многие все больше разочаровываются. Мало кто желает рискнуть и провести 14 дней в карантине. ”Проблема в том, что карантинные меры губят туризм, сигнализируя путешественникам о том, что границы закрыты, - считает Чарльз. - Ни турист, ни бизнесмен не поедут туда, где придется провести 14 дней в карантине. Единственная альтернатива - это тестирование, которое позволит людям свободно перемещаться по стране”.