Городской фестиваль "Летняя платформа" в Нальчике собрал жителей Юга России

Гостями фестиваля городской культуры "Летняя платформа", открывшегося накануне в столице Кабардино-Балкарии (КБР) Нальчике, стали не только жители города, но и гости из других городов Юга России, - сообщил куратор музыкальной программы фестиваля Булат Халилов.

Здесь собрались художники, арт-кураторы, музыканты и урбанисты для исследования тем городской идентичности и презентации независимого искусства разных жанров.

"С первого дня на фестиваль приехали люди из Краснодара, Уфы, Сочи, Пятигорска и из других городов специально на фестиваль, посмотреть его и почувствовать атмосферу. Сегодня состоится лекция Константина Трудника про велосипед в городах, затем планируется лекция Павла Амирова о национальной локальной идентичности современной музыки, далее ждем DJ-сет от него и ожидаем выступление Инженера Земли (Москва)", - рассказал Халилов, передает ТАСС.

Особую атмосферу внесли в фестиваль представитель московского музея современного искусства "Гараж" Андрей Мизаиано и Сузанна Тхалиджокова, которая играла традиционную адыгскую музыку.

"Лектор из Москвы отметил, что ему очень интересно, как молодежь реагирует на традиционную музыку. Мизаиано много работал с кавказскими художниками, но наш регион он открыл для себя впервые и сегодня у него несколько встреч с нашими художниками", - отметил Халилов.

Ранее фестиваль перенесли в закрытое помещение - Дом Профсоюзов, который оказался идеальным зданием для таких мероприятий – здесь хорошая и акустика, и атмосфера, - добавил он.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный. В его программе - лекторий, который проведут Никита Рассказов (фонд V-A-C), Андрей Мизиано (музей "Гараж"), Мурат Алтуев (ITV Group) и Степан Казарьян (фестиваль "Боль"). Музыкальная часть фестиваля – это фолк, русскоязычный пост-панк и экспериментальные DJ-сеты. В хедлайнерах "Летней платформы" группы "Пасош", "Утро" и адыгский сказитель Заур Нагоев. Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" завершится завтра, 23 августа.