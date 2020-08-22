Ржевский мемориал окружили самой большой в мире Георгиевской лентой

Фото со страницы во ВКонтакте "Волонтерская рота"

Самую большую в мире Георгиевскую ленту развернули волонтеры у Ржевского мемориала Советскому солдату в День государственного флага, - сообщил РИА Новости руководитель всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.

"Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому солдату мы разворачиваем самую большую Георгиевскую ленту в мире", - сказал Демидов, передает РИА Новости.

Площадь Георгиевской ленты составила 2100 кв м, ее разворачивали 500 активистов.. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, День Государственного флага России был установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа.