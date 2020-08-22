Перед Музеем Победы в Москве развернули огромный флаг России

Сотни человек сегодня, в День Государственного флага РФ развернули российский триколор площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в Москве, - сообщили в пресс-службе музея.

"Огромный флаг России был развернут у стен Музея Победы. В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Торжественная церемония прошла под российский гимн, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.

Напомним, впервые огромный триколор был развернут 11 июня 2014 года накануне празднования Дня России на стадионе "Москвич". Факт развертывания "Самого Большого Флага России" зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". После завершения церемонии флаг был передан на хранение Музею Победы. С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у его стен.