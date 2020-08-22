Сегодня во Владикавказе установили мемориальную доску бывшему главе Северной Осетии Тамерлану Агузарову, который умер в феврале 2016 года, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Так сложилось, что Тамерлан Кимович совсем недолго был руководителем республики. Но за это короткое время успел очень многое, оставил после себя большой, яркий след и дал людям надежду на то, что можно улучшить их жизнь, исправить упущенное, преобразить Северную Осетию", - сказал на церемонии открытия мемориальной доски глава республики Вячеслав Битаров, передает ТАСС.

Тамерлан Агузаров проявил себя как умелый управленец и организатор, пользующийся непререкаемым авторитетом среди коллег. От своей команды он добивался настойчивости и терпения в решении важных государственных задач, - отметил Битаров.

Напомним, 5 июня 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Тамерлана Агузарова временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. В сентябре того же года он был избран главой республики. Умер Тамерлан Агузаров 19 февраля 2016 года, находясь на лечении в одной из московских клиник.