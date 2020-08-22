В Грузии пытались взорвать автомобиль брата депутата армянского происхождения

В Ахалкалаки, неподалеку от здания университета пытались взорвать машину брата грузинского депутата от мажоритарного округа Ахалкалаки-Ниноцминда, члена правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Энзела Мкояна Мартуна Мкояна.

Взрыв прогремел вблизи автомобиля, у которого сработали подушки безопасности. По словам депутата, взрыв был настолько сильным, что его слышали в радиусе трех километров. Сам депутат считает, что мишенью был он, а не брат, а взрыв связан с его деятельностью.

"Все, происходящее с нашей семьей хорошо спланировано и продумано. Я дважды ездил на машине брата и, возможно, они посчитали, что в машине нахожусь именно я", - рассказал он, отметив, что он и его семья беззащитны, поскольку никто не обращает на них внимания, передает Грузия Online.

Ранее Мкоян утверждал, что вечером 20 июля 2020 года неизвестный, позвонив ему по мессенджеру и говоря на русском языке с кавказским акцентом, потребовал у него уйти из политики, сидеть тихо и ни с кем не общаться, иначе он лишится близкого человека.