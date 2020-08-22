Таджикистан и Киргизия на пороге выборов: нововведения и фавориты

Осенью Таджикистан и Киргизия будут решать свою дальнейшую судьбу. 4 октября Киргизия выберет парламент, а 11 октября Таджикистан проведет очередные президентские выборы. В обеих странах-участницах ШОС, ОДКБ и СНГ непростой политический ландшафт, а потому стабильность имеет важное значение не только для этих государств, но и для региона в целом.

Таджикистан с населением в 9,1 млн человек идет на президентские выборы 11 октября - на месяц раньше, чем планировалось. По словам вице-спикера нижней палаты парламента страны Махмадали Ватанзоды, перенос выборов связан с тем, что октябрь - относительно теплый месяц, а поздней осенью и зимой доступ к горным районам будет затруднен из-за холодов и проливных дождей. Коронавирус также повлиял на выбор даты: эпидемиологическая ситуация может ухудшиться в холодное время года и не исключено введение ограничительных мер.

Второе новшество касается возрастного порога для допуска кандидатов. На конституционном референдуме 2016 года он был снижен с 35 до 30 лет. Некоторые эксперты считают, что решение было принято для того, чтобы сын нынешнего президента Эмомали Рахмона, 32-летний Рустам, получил возможность баллотироваться. Однако на сегодняшний день неизвестно, будет ли он принимать участие в президентских выборах.

Кто же составит конкуренцию Эмомали Рахмону, управляющему страной с 1992 года? По закону, партии и общественные движения должны представить своих кандидатов до 15 сентября. Первым зарегистрировался в качестве кандидата Рустам Латифзода, возглавляющий Аграрную партию Таджикистана. Занимающийся вопросами экологии в республике кандидат вряд ли получит широкую поддержку населения, традиционно лояльного нынешнему лидеру.

Второй кандидат на должность президента был утвержден буквально на днях: от Социалистической партии Таджикистана в выборах будет участвовать Абдухалим Гаффаров, который в случае победы обещает построить метро в Душанбе и обратить внимание на освоение природных ресурсов Таджикистана. На прошлых выборах Гаффаров получил всего 1,5% голосов, и очевидно, что в этом году результаты будут не намного лучше.

Основная интрига заключается в том, будет ли баллотироваться сам Эмомали Рахмон. Традиционно поддержка нынешнего лидера велика. Считается, что ему удалось остановить кровопролитную гражданскую войну и установить тесные отношения с Россией. Вероятнее всего, 11 октября многие жители Таджикистана все же будут голосовать за 67-летнего Эмомали Рахмона, традиционную фигуру на политическом Олимпе страны, а уже затем будет организована постепенная передача власти молодому Рустаму, продолжающему усиливать свои позиции. Если плавный переход власти осуществится и ничто не вмешается в ход событий, политический курс страны вряд ли изменится в ближайшем будущем, гарантируя стабильные отношения стратегического партнерства с Россией, углубление экономических связей в рамках ШОС, а также возможное вступление в ЕАЭС.

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В Киргизии накануне парламентских выборов 4 октября ситуация крайне неоднозначная. Непростая эпидемиологическая обстановка (см. "ВК" Киргизия проведет парламентские выборы в условиях пандемии) усугубляется неопределенностью в отношении того, какие политические силы будут принимать участие в выборах. Из 44 партий, которые ранее объявили о желании участвовать в выборах, только 22 провели съезды в положенные сроки, однако, по данным Центризбиркома страны, еще ни одна из них не сдала необходимые документы для регистрации.

Традиционные участники преподносят неожиданные сюрпризы: партия власти СДПК отказалась от участия в выборах. Однако основные действующие лица политического объединения все-таки не останутся в стороне: часть из них будет представлена в составе партии ”Биримдик” (Торобай Зулпукаров, Азамат Арапбаев, Аида Касымалиева (вице-спикер парламента), Евгения Сторокова и Марат Аманкулов), а часть - в составе ”Мекеним Кыргызстан” (имена кандидатов, вошедших в список пока не озвучены). Фаворитом считается партия ”Биримдик”, в рядах которой на выборы пойдет брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков.

”Биримдик”, ”Мекеним Кыргызстан”, ”Замандаш” и ”Кыргызстан” считаются партиями, лояльными нынешней власти, а ”Ата Мекен”, ”Бир Бол” и ”Бутун Кыргызстан” (объединившийся с ”Ак Шумкар”) называют себя оппозицией. ”Онугуу-Прогресс” отказалась от участия в выборах, хотя и представлена в нынешнем парламенте.

Особенностью нынешних списков партий стало присутствие большого числа молодых политиков, на которых делается ставка в связи с необходимостью реформ. По мнению аналитика Акылбека Сариева, в новый парламент, вероятно, попадет 30-40% прежнего депутатского состава, а остальной процент составят новые лица. Эксперты считают, что основная борьба развернется между партиями ”Биримдик” и ”Мекеним Кыргызстан”, хотя по данным опроса фонда ”Общее дело”, подавляющее большинство опрошенных жителей Киргизии, 82,3%, не знает, за кого отдать голос.

У политических партий страны будет месяц (с 4 сентября по 3 октября), чтобы представить программы и заинтересовать избирателей, которые считают, что новый созыв парламента должен решить множество социальных и экономических проблем, в том числе устранить коррупцию и снизить уровень безработицы.