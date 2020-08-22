Жители КЧР развернули триколор на Клухорском перевале

Сегодня, в честь Дня Государственного флага РФ, в Карачаево-Черкесии (КЧР) прошло восхождение на Клухорский перевал, его участники развернули на перевале воинской славы российский флаг и исполнили гимн страны, - сообщил начальник Управления культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев.

"Это наше ежегодное восхождение в честь Дня Государственного флага России. Мы подготовили флаг размерами шесть на четыре и развернули там прямо на Клухорском перевале, на местах воинской славы. Сами исполняли государственный гимн Российской Федерация. Мероприятие состоялось по инициативе мэра Карачаевского городского округа Алика Динаева", - рассказал Хубиев, передает ТАСС.

В прошлом году Клухорскому перевалу был присвоен статус "Перевал воинской славы", и в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне участники установили на перевале мемориальную доску, провели облагораживание других расположенных там памятных знаков. В экспедиции приняли участие более 30 человек, в том числе представители администрации Карачаевского городского округа, министерства культуры региона, пограничного управления ФСБ, союза афганцев округа, Федерации альпинизма России, совета ветеранов округа, сотрудники Тебердинского заповедника.

В честь Дня Государственного флага в Карачаево-Черкесии были организованы книжные выставки, конкурс рисунков на асфальте, вручение ленточек триколора, раздача шаров и поднятие флага на центральной площади Карачаевска, а вечером на стелле "Дружба народов" в Черкесске можно будет увидеть проекцию триколора.

Напомним, День Государственного флага России был установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа.