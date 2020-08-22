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В мире уже более 23 млн инфицированных COVID-19

В мире уже более 23 млн инфицированных COVID-19

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 млн, - сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 23 009 629. Скончались 800 566 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 14 766 365 человек, - передает РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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Вестник Кавказа

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