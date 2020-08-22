20 лет со дня смерти Абульфаза Эльчибея

Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти второго президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея - демократа, романтика, символа освободительного движения республики, для которого интересы народа и суверенного Азербайджана были превыше всего. Именно Эльчибей в ходе политического кризиса в июле 1993 года пригласил в Баку политического тяжеловеса Гейдара Алиева, который, встав во главе республики, сумел отстоять независимость Азербайджана и укрепить его государственность.

Абульфаз Эльчибей остался в памяти современников глубоко порядочным и скромным человеком. До того, как занять высший государственный пост он долгое время жил с семьей в общежитии, а после смерти не оставил после себя ни вилл, ни дворцов.

Эльчибей пользовался неслыханной популярностью у молодежи. В 1980-е он выступал в Доме студентов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на проспекте Вернадского, и тогдашние его слушатели навсегда запомнили Эльчибея как интересного и яркого собеседника.

И сегодня имя Абульфаза Эльчибея остается в сердце каждого азербайджанца. Память о нем жива. Недавно фондом Гейдара Алиева была отремонтирована квартира второго президента.

Человек в общем-то далекий от политики до конца жизни остался интеллигентом, верным демократическим ценностям. А главными ценностями для него оставались суверенитет и процветание Азербайджана, вывод оккупантов из Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, возвращение на эти земли вынужденных переселенцев, восстановление мира на земле, где снова вместе в мире и согласии жили бы граждане Азербайджана – люди разных национальностей, как это было до 1988 года, пока "заинтересованные силы", преследовавшие геополитические цели, не раздули территориальный конфликт между соседями.