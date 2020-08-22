Лукашенко закрывает бастующие предприятия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая сегодня на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия.

По словам главы государства, "если кто-то не хочет работать", губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять людей это делать.

"Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут 0 разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника", - сказал президент, передает РИА Новости.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.

Говоря об уличных протестах, Лукашенко отметил, что их координаторы "сидят за рубежом, в соседних странах" и получают поддержку от их властей.

"Через границу едут разные люди. ...Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков - не гродненцы, не белорусы. Они сидят там - под Варшавой, под Вильнюсом", - отметил президент, призвав без предупреждения реагировать на нарушение госграницы с Запада.

Одной из целей протестов президент назвал создание напряженности в отношениях с Россией.

"Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, почему глава государства долго не появлялся на публике после выборов, он заявил, что предвидел острое развитие событий.

"Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция) к этому готовились: если выйдут "лукашенковцы", то будем мочить. Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", - пояснил он.

Напомним, после президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1%%% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.

В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.

По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.