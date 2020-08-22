Магомед Курбанов отправил в нокаут Илью Очкина

Российский боксер Магомед Курбанов одержал сегодня 20-ю победу в карьере и первую досрочную победу за последние два года, - говорится в сообщении пресс-службы RCC Boxing Promotions, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

На турнире RCC Boxing Promotions в 10-раундовом противостоянии Курбанов встретился с молодым Ильей Очкиным из команды Александра Поветкина. Поединок начался очень спокойно, Курбанов дал возможность сопернику раскрыться и показать заготовки, а сам реагировал только одиночными ответными ударами.

В итоге Очкин решил набрать темп, и уже через полторы минуты после начала поединка оказался в нокауте – Курбанов поймал его на противоходе правым боковым.