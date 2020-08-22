Главная » Новости

В госпитале Минобороны Армении скончался солдат

В госпитале Минобороны Армении скончался солдат

В военном госпитале министерства обороны Армении скончался 19-летний солдат-срочник, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Рядовой Хачик Багдасарян, проходивший срочную службу в одной из воинских частей Армении, накануне, 21 августа примерно в 15:00 часов потерял сознание и был доставлен в Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении, однако спасти жизнь солдата не удалось, - передает NEWS.am.

3730 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!