В госпитале Минобороны Армении скончался солдат

В военном госпитале министерства обороны Армении скончался 19-летний солдат-срочник, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Рядовой Хачик Багдасарян, проходивший срочную службу в одной из воинских частей Армении, накануне, 21 августа примерно в 15:00 часов потерял сознание и был доставлен в Центральный клинический военный госпиталь Министерства обороны Армении, однако спасти жизнь солдата не удалось, - передает NEWS.am.