Огнеборцы локализовали пожар на кирпичном заводе в Башкирии

Пожарные локализовали крупное возгорание на кирпичном заводе в Башкирии, - сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 20:25 по местному времени пожар локализован на площади 6 тыс кв м", - сказали в МЧС, передает ТАСС.

Пожар вспыхнул в 14:30 мск в городе Давлеканово в Башкирии на ООО "Кирпичный завод", горела кровля. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

В ликвидации пожара задействованы 67 человек и 24 единицы техники. Организуется доставка огнетушащих веществ пожарным поездом.

Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.