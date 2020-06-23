Азербайджан вновь вводит ограничения из-за коронавируса

В Азербайджане введен двухнедельный режим карантина и гражданам вновь требуются электронные разрешения Это нужно для контроля над перемещением жителей, поскольку в стране наблюдается рост случаев заражения COVID-19. Как сообщает Eurasianet в статье Azerbaijan re-introduces electronic permits to restrict movement as COVID spread worsens, новый двухнедельный режим вступил в силу 21 июня, и официальные лица признали, что предыдущая стратегия - ввод жестких ограничений на передвижение на выходные - не смогла остановить распространение коронавируса.

"Мы не смогли достичь желаемых результатов. Мы пытаемся снизить социальную активность, ограничить общественные собрания", - сказала Ягут Гараева, руководитель отдела по профилактике и контролю заболеваний в департаменте здравоохранения TABIB.

Новый режим самоизоляции продлится до 5 июля. Как и во время предыдущих ограничений, введенных в апреле и мае, жители должны отправлять текстовые сообщения, когда хотят покинуть дом, и могут сделать это только при определенных обстоятельствах - для посещения врача или покупки продуктов питания. В настоящее время закрыты многие общественные места, в том числе учебные заведения, торговые центры, рестораны и кафе, салоны красоты, музеи, выставочные залы и пляжи, запрещены спортивные соревнования.

Ограничения введены в Баку и ряде других городов и регионов: Гянджа, Сумгаит, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Апшеронский полуостров. Власти также объявили, что границы страны будут закрыты до 1 августа.

Коронавирус свирепствует, не взирая на должности. Член парламента Сахиб Алиев заразился Covid-19, а 20 июня скончался заместитель главы Самухского района. Коронавирусом также заразились главы Товузского, Горанбойской и Шамахинского районов.

Система здравоохранения страны была готова к увеличению числа случаев заболевания, однако число заболевших значительно превосходило число новых пациентов, и больницы не справляются с таким объемом работы, предупредил глава TABIB, врач-микробиолог Рамин Байрамлы на пресс-конференции.

С мая в Азербайджане введены в эксплуатацию четыре новые модульные больницы для лечения пациентов с COVID-19. Президент Ильхам Алиев заявил 10 июня, что в ближайшее время ожидается открытие еще шести таких больниц к концу июня. Он также сказал, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, и в Азербайджане есть достаточно больниц и отделений интенсивной терапии, чтобы справиться со вспышкой.