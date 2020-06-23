Салют в честь 75-летия Победы пройдет на четырех площадках в Ставрополе

Праздничный салют 24 июня в Ставрополе проведут на четырех площадках. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации города.

В нем говорится, что на протяжении десятков лет празднование Победы в Великой Отечественной войне увенчивалось красочным фейерверком. Из-за пандемии коронавируса в этом году пришлось скорректировать как формат, так и сроки проведения торжественных мероприятий. В результате в день Победы в Ставрополе прогремел только артиллерийский салют, привычных красочных фейерверков жители не увидели.

Теперь для горожан подготовили настоящее шоу фейерверков. "Для того чтобы их увидело как можно больше жителей краевой столицы, но при этом не было массового скопления людей и соблюдалась социальная дистанция, салют пройдет сразу на четырех площадках", - пояснили в администрации.

Для проведения салюта выбраны Крепостная гора, Владимирская площадь, проспект Кулакова, 18/9 и территория СтГАУ (ул. Серова, 523). Он начнется в 22:00.

В руководстве города напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.