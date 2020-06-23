Жители Краснодара смогут поучаствовать во Всероссийских акциях в честь юбилея Победы

Сегодня, 24 июня, в Москве пройдет парад в честь 75-летия Великой Победы.

Этот день был объявлен выходным по всей стране. Жители Краснодара смогут поучаствовать в праздновании знаменательной даты, присоединившись к Всероссийским акциям.

Так, в 10 часов начнется трансляция московского парада, а в 12 часов – торжественного шествия из Новороссийска, пишет "КП Краснодар".

В полдень одновременно во всей стране в рамках акции "Звон Победы" раздадутся сигналы авто по всей стране.

Учреждения культуры проведут трансляции выступлений творческих коллективов: стихи, песни, прозу можно услышать и увидеть в аккаунтах социальных сетей.

Управление по делам молодежи проведет онлайн-квест "История Победы", ссылки на регистрацию квеста будут размещены в аккаунте социальной группы "Вконтакте" управления.

Выразить благодарность ветеранам можно с помощью флешмоба "Голубь мира": необходимо изготовить бумажного голубя, сфотографировать и выложить в социальные сети с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле. По всей России в полдень в небо запустят тысячи голубей – символ мирной жизни.

В аккаунте городского Центра патриотического воспитания молодежи состоится показ фильма из фрагментов первого Парада Победы 1945 года.

В 21:50 с территории Краснодарского высшего военного авиационного училища в небо будут направлены "лучи Победы".