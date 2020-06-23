Газзаев опроверг возвращение в ЦСКА

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о его возвращении в ЦСКА.

"С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал", - сказал он.

По словам Газзаев, он действительно всей душой переживает за клуб, в котором прошла очень важная и успешная часть его тренерской карьеры, однако ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. "Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней", - цитирует его "Спорт-Экспресс".