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Ставрополь к параду Победы украсит грандиозный цветник

Ставрополь к параду Победы украсит грандиозный цветник

В Ставрополе появится цветник к параду Победы, сообщили в пресс-службе мэрии города. Уточняется, что клумба станет самой большой в крае растительной экспозицией. Ее площадь составляет почти 300 квадратных метров.

Здесь высажены более 15 видов цветов, среди которых, –  хлорофитумы, бегонии биг, семперфлерисы и гипоэстесы. Также высадят альтернантеры, цинерарии и агавы.

"Порадуют своим цветением и другие клумбы краевой столицы, которые полностью перешли на ковровые летние растения. Прекрасным дополнением к этому цветочному многообразию статут почти 10 тысяч розовых кустов, которые сейчас украшают перекрестки и газоны около дорог", - говорится в сообщении администрации краевой столицы.

Цветник будет открыт сегодня, 24 июня.

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Вестник Кавказа

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