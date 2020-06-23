Завод по переработке зерна кукурузы на Ставрополье реконструируют до конца года

До конца 2020 года в поселке Передовой Изобильненского горокруга завершится реконструкция завода по переработке зерна кукурузы. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, выход на полную проектную мощность запланирован на 2021 год.

"После реконструкции на предприятии будут внедрены инновационные технологии и расширена линейка продукции. Включая кукурузную муку известных марок и корма для птицы. В сутки будет выпускаться до 60 т. В планах расширение географии поставок продукции, в том числе и на экспорт", - поведал руководитель региона.

Также он подчеркнул, что расширение производства позволит создать и до 70 новых рабочих мест.

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