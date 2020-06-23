Глава UFC анонсировал бой Нурмагомедова и Гэтжи

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов этой осенью сразится с временным чемпионом промоушена Джастином Гэтжи. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после официального взвешивания к турниру UFC on ESPN 11.

Президент UFC прокомментировал недавнее заявление Нурмагомедова о том, что он "скоро сделает заявление о своем будущем".

"Я понятия не имею, что он делает. Но он дерется. Он будет драться этой осенью с Гэтжи", - цитирует Уайта "АиФ-Дагестан".

Напомним, не так давно стало известно, что ближайший бой Хабиб Нурмагомедов проведет в сентябре. Его соперником должен стать американец Джастин Гэтжи, победивший в ночь с 9 на 10 мая своего соотечественника Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). Ожидается, что дуэль Хабиба и Джастина пройдет в Абу-Даби.